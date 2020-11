First Breath After Coma no TMG

O TMG continua a acertar a agenda interrompida no segundo trimestre pela pandemia e apresenta os First Breath After Coma esta sexta-feira (19 horas) no grande auditório.

Formado por Roberto Caetano, Rui Gaspar, Pedro Marques e Telmo Soares, o quarteto de Leiria surgiu em 2012 cruzando o universo do “post rock” e indie e influenciado por grupos como Sigur Rós, Radiohead, The Cinematic Orchestra, Mogwai e Explosions in the Sky, entre outros. Os seus dois primeiros álbuns – “The Misadventures of Anthony Knivet” e “Drifter”, este último nomeado para melhor disco europeu – abriram-lhes as portas do sucesso. A banda efetuou quatro digressões europeias nos últimos dois anos e regressou em 2019 com o terceiro trabalho, “NU”, editado pela Omnichord Records. O álbum é uma revolução na sonoridade dos First Breath After Coma, que comprovam que são «um caso único, com uma margem de progressão impressionante e uma capacidade de surpreender absolutamente irresistível». De resto, o “videoclip” de “NU” venceu a categoria “Best Music Video” do “Close: Up Reykjavic Film Festival”.