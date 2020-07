Festival Y: Joana Gama e Luís Fernandes em residência artística na Covilhã

A convite da Quarta Parede, Joana Gama (piano) e Luís Fernandes (eletrónica) vão compor novas músicas a partir da experiência acumulada nas colaborações levadas a cabo nos últimos quatro anos.

O duo está a trabalhar esta semana na EPABI – Escola Profissional de Artes da Covilhã em contexto de residência artística no âmbito do Festival Y e no dia 10 de dezembro orientará uma masterclass dirigida aos alunos da instituição. No seguinte, Joana Gama e Luís Fernandes darão um concerto para o público em geral onde será apresentado algum do trabalho desenvolvido na Covilhã.