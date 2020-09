Festival de Teatro da Covilhã com oito espetáculos

A edição deste ano do Festival de Teatro da Covilhã vai decorrer entre 24 de setembro e 3 de outubro e terá oito espetáculos, num programa que teve de sofrer alterações devido à Covid-19.

Uma das contingências prende-se com a redução do público, dado que cada sessão no auditório da companhia covilhanense estará limitada a 45 espetadores. O festival arranca dia 24 com a peça “Discurso sobre o filho-da-puta” (na foto), de Alberto Pimenta, pelo Teatro da Rainha. O Teatro Art’Imagem, o Teatro Guirigai, o Teatro do Noroeste, o Teatro do Montemuro, o Karlik Danza Teatro e o Teatro das Beiras são as companhias convidadas para esta edição, cujos bilhetes devem ser reservados através do e-mail geral@teatrodasbeiras.pt ou do telefone 275 336 163.