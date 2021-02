Festival Cultural com apoio superior a 299 mil euros

Os municípios de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas, Seia e a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) vão dinamizar o “Festival Cultural da Serra da Estrela”, que promove a itinerância cultural no território.

O projeto vem dar continuidade à rede cultural criada no âmbito do projeto “Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela” e destina-se a implementar «um novo programa de cultura em rede que permita, por um lado, dar continuidade e consolidar o trabalho desta rede cultural e, por outro, implementar novas iniciativas e ações de programação cultural nos cinco municípios para um período de 18 meses». De acordo com os promotores, a iniciativa permitirá também apoiar os agentes e a economia local, além de «definir e implementar um plano integrado de animação cultural que promoverá a visitação do território e a promoção e valorização da sua identidade, da sua comunidade e da sua cultura». Para tal, será criada uma bolsa artística para promover a itinerância cultural entre os cinco municípios de artistas e grupos artístico-culturais locais.

O projeto inclui três fases: promoção e lançamento de um concurso de ideias (a partir do qual serão selecionados os três melhores programas/projetos artísticos), período de ensaios e de preparação dos espetáculos selecionados e apresentação dos 15 espetáculos (três por município). Outra ação do festival é a iniciativa “CIM Fonia BSE” que está associada à candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027 e consiste na concretização de um conjunto de cinco concertos dirigidos por orquestras nacionais e a dinamização de igual número de “masterclasses”. O Festival Cultural da Serra da Estrela tem assegurado um apoio financeiro de 299.628 euros.