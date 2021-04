Exposição de João Cutileiro para ver a partir de domingo

O Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, inaugura no domingo (11 horas) a exposição “João Cutileiro: gravuras recentes e outros riscos”.

Trata-se do último projeto do escultor falecido no início deste ano, aos 83 anos, e o primeiro a ser desenvolvido pelo Centro de Arte João Cutileiro, entidade criada para promover a salvaguarda e divulgação do seu legado artístico. A exposição estabelece uma relação com o Vale do Côa e inclui esculturas e desenhos representativos da obra de João Cutileiro, fortemente marcada pela presença feminina. A mostra tinha sido proposta por Bruno Navarro, também já falecido, e pela Fundação Côa Parque, em articulação com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, para ser inaugurada em novembro passado. Patente até 26 de setembro, a exposição é, por isso, uma homenagem ao escultor e ao historiador, tanto mais que, segundo o Museu do Côa, João Cutileiro tinha «um particular fascínio pela produção artística do Vale do Côa. Admirava a modernidade, a força e a energia telúrica dos artistas do Côa e a forma como, intencionalmente, riscaram a vida nas pedras».