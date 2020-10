Fundão: ESTE estreia hoje “A Avenida, de Salazar a Kubitschek”

A segunda parte da trilogia “A Avenida”, encenada pela ESTE – Estação Teatral, tem estreia marcada para esta quinta-feira (21h30) n’A Moagem, no Fundão.

“A Avenida, de Salazar a Kubitschek” é a 40ª criação da companhia local e está em cena até 15 de novembro enquanto tributo a emblemática Avenida da Liberdade, no Fundão. A peça cobre a década de 60 do século XX e foca-se exclusivamente na vinda do ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubistchek, à cidade, a 12 de janeiro de 1963. A iniciativa visou essencialmente provocar o Estado Novo e trouxe, logo a seguir, consequências para alguns sectores da sociedade, principalmente para o “Jornal do Fundão”. «O que significou a insuspeita cidade do Fundão gritar a plenos pulmões pela Avenida Salazar, através de uma multidão nunca ali vista, como se não houvesse amanhã, “Brasil! Brasil! Brasil! Brasil!”?», interroga a produção. A dramaturgia e encenação são de Nuno Pino Custódio, em cocriação com Joana Poejo, Patrícia Raposo, Pedro Fino e Tiago Poiares, que interpretam.