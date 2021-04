Espaços culturais da Guarda reabrem com três exposições

Três exposições vão assinalar na próxima semana a reabertura dos espaços culturais da Guarda, no âmbito da terceira fase de desconfinamento.

Na terça-feira (6 de abril) será inaugurada, na Torre de Menagem, pelas 17 horas, a mostra “Paganus – um exercício sobre a condição humana”, de João Henriques Pires, com curadoria de Vítor Freitas. Trata-se de um trabalho realizado graças ao programa BOLSEI-ARTE de apoio à experimentação artística, promovido pelo Aquilo Teatro e a empresa 02S – Engenharia e Construção, Lda, em parceria com o programa Incentiv[ART] – Incubadora de projetos artísticos, implementado pelo município da Guarda. Dois dias depois abre ao público a exposição “Bruto”, de Agostinho Santos, com curadoria de Valter Hugo Mãe, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (17h30), na Capela do Solar dos Póvoas (18 horas) e no Museu da Guarda (18h30). A terceira proposta é uma mostra fotográfica intitulada “O Tempo das Mulheres”, do consagrado fotojornalista Alfredo Cunha, que ficará patente na galeria de arte do TMG a partir de 9 de abril, sendo um reagendamento e coorganização do Centro de Estudos Ibéricos/TMG.