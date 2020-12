Envolvimento da população é «fundamental» para sucesso da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura

A relação entre a produção/ consumo cultural e uma territorialidade alargada foi o tema do terceiro debate do ciclo “Conversas: Guarda2027”, que decorreu em formato webinar na passada quinta-feira.

Programadores da Guarda2027, agentes culturais e público debateram “A importância da mobilidade, coesão social e territorial na cultura”, tendo concluído que o envolvimento da população (e da escola) será um dos «fatores fundamentais» para o sucesso da candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027. Victor Afonso, programador da Guarda2027 e diretor do TMG, salientou a importância de «sensibilizar, mobilizar e envolver os cidadãos no trabalho de longa duração que é a formação de públicos». A cultura foi também considerada um «bem essencial que gera riqueza e tem de chegar a todos», defendeu Lara Seixo Rodrigues, programadora da Guarda2027.

No ar ficaram dois desafios. José Luis González Prada, da Fundación Rey Afonso Henriques, propôs reforçar o carácter transfronteiriço da candidatura e José Luís Martins, programador da Guarda2027, defendeu «a utilização dos sentimentos e afetos» para a criação artística. A quarta e última sessão das “Conversas:Guarda2027” está agendada para dia 10 com um debate presencial no TMG, onde serão apresentados os resultados preliminares do inquérito sociológico à população dos 17 municípios da Guarda2027 e os contributos recolhidos durante este ciclo de debates.