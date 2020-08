Elis Regina é uma cantora brasileira dos anos 60 conhecida pela sua voz fenomenal, aplaudida dentro e fora do Brasil. Desde criança se notava a sua musicalidade, com 7 anos já cantava na rádio local e com 13 anos iniciou uma carreira profissional.

Enquanto percorria o caminho até ao sucesso global em que se tornou, continuou a cantar a apresentar-se onde tinha oportunidade, aperfeiçoando a sua técnica. Aos 16 anos lançou o seu primeiro disco intitulado “Viva a Brotolândia”. Era uma cantora muito versátil e experimentou vários estilos como a música popular brasileira, jazz, rock e também o samba. Era principalmente aclamada pela sua técnica e domínio vocal e mais tarde por uma presença em palco muito emocional e dramática.

Entre algumas das suas cancões mais conhecidas e adoradas estão “Águas de Março”, “Como Nossos Pais”, “Só Tinha De Ser Com Você”. Elis Regina gravou dezenas de álbuns e vendeu milhões de cópias, colaborou com muitos artistas conhecidos como Tom Jobim e ajudou muitos outros a entrar em cena. Sempre foi muito ativa politicamente e crítica, particularmente em relação à ditadura brasileira e aos constrangimentos que os artistas tinham de enfrentar. Apesar da difícil situação, continuou a manifestar-se, quer através das suas declarações, quer através da música. Lutou pelos direitos dos músicos brasileiros e, principalmente, por uma renovação política e cultural no Brasil.

Elis Regina faleceu muito jovem, a 19 de janeiro de 1982, no apogeu da sua carreira aos 36 anos de idade provocando muita tristeza, mas deixa uma obra vastíssima para apreciarmos e continua a ser considerada por muitos uma das melhores cantoras brasileiras.