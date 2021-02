Desenhos inéditos de João Abel Manta doados ao museu de Gouveia

O Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, em Gouveia, tem mais duas obras de João Abel Manta. Trata-se de dois desenhos inéditos doados por Francisco George, ex-diretor-geral da Saúde.

De acordo com a autarquia serrana, que divulgou a doação na passada sexta-feira, dia em que em que o pintor, ilustrador, cartoonista e arquiteto celebrou 93 anos, os dois desenhos a tinta da china foram criados durante os 14 dias da sua detenção na prisão de Caxias após ter sido acusado de pertencer a uma organização clandestina, o MUD Juvenil. A detenção ocorreu em casa dos pais – os pintores Abel Manta e Clementina Carneiro de Moura –, a 1 de fevereiro de 1948, três dias depois de completar 20 anos. «Num deles, há um aceno de despedida sob um olhar reprovador; no outro, uma casca de banana “inconveniente”», desvenda a autarquia, que deixa o convite para uma visita ao museu quando reabrir – atualmente está encerrado devido às contingências do estado de emergência.