Cuca Roseta “convida” Amália para os 821 anos da Guarda no TMG

Cuca Roseta atua esta quinta-feira no TMG, no âmbito das comemorações dos 821 anos da Guarda, com um concerto dedicado a Amália Rodrigues. Devido às contingências do estado de emergência o espetáculo tem início às 19 horas.

A fadista apresenta o seu mais recente trabalho, “Cuca canta Amália”, que é um tributo à maior voz e diva do fado, Amália Rodrigues (1920-1998), em quem reconhece influência no seu percurso. O disco foi editado neste ano do centenário do nascimento de Amália Rodrigues e os temas escolhidos são os que Cuca Roseta sempre cantou e que ainda hoje fazem parte dos alinhamentos dos seus concertos. Entre eles estão dois fados com letra da diva, “A Lágrima”, musicado por Carlos Gonçalves, e “Estranha Forma de Vida”, interpretado na melodia do fado bailado de Alfredo Marceneiro. Há também duas marchas, a do Centenário, uma criação de Maria Clara, em 1940, que Amália gravou, e uma “Marcha da Mouraria”. “Ai, Mouraria”, “Fado Malhoa”, “Fadista Louco”, “Vagamundo”, “Com Que Voz” e “Barco Negro”, são outros temas escolhidos por Cuda Roseta para esta homenagem.

Neste concerto a fadista é acompanhada por Tuniko Goulart (viola), Marino de Freitas (baixo), Sandro Costa (guitarra portuguesa), Ivo Costa (percussão) e Ruben Alves (piano).