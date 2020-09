O Festival Y#16 prossegue este sábado (21h30) na Covilhã com o espetáculo de dança “Biraka”, da coreografa e bailarina espanhola Nerea Martinez.

Esta criação que junta a dança tradicional basca e a dança contemporânea sobe ao palco do auditório do Teatro das Beiras. A sua apresentação na Covilhã está integrada no projeto “Do outro lado/Al otro lado”, uma parceria entre a Quarta Parede, que organiza o Festival de Artes Performativas, e a La Fundición-Bilbau.