Covilhã é cenário de novo telefilme da RTP

Depois da Guarda, é a Covilhã o novo cenário de um telefilme realizado para a RTP no âmbito do projeto “Contado por Mulheres”.

As filmagens de “A Traição do Padre Martinho”, inspirado no livro homónimo de Bernardo Santareno, começaram esta segunda-feira e vão decorrer em vários pontos do concelho. A realização é de Ana Cunha e tem Diogo Martins como protagonista, numa produção de Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola. A trama decorre no final dos anos 60 do século passado e conta a história de um jovem padre que toma o partido da população na luta por melhores condições de vida e trabalho. Pressionado pelo patronato, o bispo decreta a transferência do pároco, mas o povo une-se para impedir a sua partida forçada. Esta produção aposta na reconstituição histórica graças a câmaras 4K e à nova tecnologia de “targeting”, ainda inédita em Portugal, na construção de efeitos e cenários inteiramente digitais.

“Contado por Mulheres” é dinamizado pela Ukbar Filmes e RTP, em coprodução com a empresa polaca Krakow Film Klaster, em que dez realizadoras portuguesas dirigem outros tantos telefilmes, baseados em obras literárias, que serão rodados entre abril e agosto em dez localidades da região Centro. As obras serão estreadas em horário nobre da RTP, bem como em plataformas de “streaming” por toda a Europa.