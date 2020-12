Coros da Beira Interior dão mini concertos de Natal na Covilhã

A Associação Cultural da Beira Interior (ACBI) continua a adaptar as suas atividades aos tempos atuais e no sábado vai estrear um novo formato do projeto “Natal para Todos”.

Nesse dia, o Coro Misto e o Coro Infantil da Beira Interior irão fazer oito pequenos concertos na Igreja da Misericórdia, com intervalos de 15 minutos, para um máximo de 15 pessoas de cada vez. Entre cada atuação os lugares serão desinfetados e todas as pessoas irão receber no final um pequeno presente de Natal. Do repertório constarão peças do novo CD “We are Christmas”. O projeto “Natal para Todos” tem sido realizado ininterruptamente durante 27 anos com cerca de 100 concertos em lares, estabelecimentos prisionais, hospitais e centros de dia.