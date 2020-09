Concerto sinfónico assinala reabertura do TMG

A atividade regressa esta sexta-feira ao Teatro Municipal da Guarda (TMG) após uma paragem de seis meses devido à pandemia da Covid-19.

A primeira proposta da programação dos próximos dois meses é um concerto da Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa no grande auditório (21h30). A entrada é gratuita e será cumprido o protocolo de higiene e de segurança determinado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira, a formação vai interpretar duas obras de compositores germânicos do período romântico: o famoso “Duplo Concerto em Lá menor, Op. 102”, de Johannes Brahms, a sua última composição para orquestra, e a “Terceira Sinfonia (‘Escocesa’)”, de Felix Mendelssohn, assim denominada devido a uma viagem do compositor pela Escócia. O recital conta com a participação de dois solistas, o violinista Zsolt-Tihamér Visontay (concertino da Philharmonia de Londres) e o violoncelista Varoujan Bartikian (primeiro violoncelo solista, de origem arménia, da Orquestra Gulbenkian).

Ainda no TMG, mas no sábado (22 horas), será a vez de Rita Joana atuar no café-concerto com o espetáculo “El Cine”, que homenageia a estética romântica de autores e intérpretes mexicanos, como Juan Gabriel, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltran e Javier Solis. O concerto é acompanhado de projeção de excertos de filmes. “El Cine” é o primeiro disco da cantora e compositora. Já o fotógrafo Miguel Pereira da Silva é o autor da exposição “Redscale”, que é uma homenagem à equipa do TMG, patente nos diversos edifícios do teatro guardense a propósito dos seus 15 anos.