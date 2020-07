Concerto do Alé&Olé Duo na abertura do Terra d’Artes, no parque urbano do rio Diz

A iniciativa “Terra d’Artes” começou esta quarta-feira no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, onde sete artistas vão criar obras inspiradas no ciclo de festivais de cultura popular do concelho.

A abertura contou com um concerto do Alé&Olé Duo. Até dia 29, integrado no ciclo “Isto Não é Um Festival”, organizado pela Câmara da Guarda, o “Terra d’Artes” contará também com a participação de artesãos que vão trabalhar ao vivo, sempre das 10 às 18 horas.

Pedro Figueiredo, Rui Miragaia, Pedro Amaral, Sofia Gralha, Sara Teixeira, Sidney Cerqueira e Sérgio Lemos são os artistas plásticos convidados.