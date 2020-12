Ciclo de Teatro Universitário da Beira Interior online

A 24ª edição do Ciclo de Teatro Universitário da Beira Interior está a decorrer exclusivamente online devido à pandemia da Covid-19.

A mostra, que já tinha sido adiada, arrancou na segunda-feira e decorre até sábado com a participação de companhias de Portugal, Espanha, Costa Rica, Peru e México. O acesso aos espetáculos do mais antigo festival de teatro universitário do país pode ser feito em facebook.com/TeatrUBI.grupo.de.teatro ou instagram.com/teatrubi e facebook.com/asta.teatroeoutrasartes ou instagram.com/astateatro. Em cartaz estão as peças “Cântico Negro” e “Morder-te o Coração” – na foto – (TeatrUBI/ ASTA), “Unidad de Lugar” (Grupo de Teatro da Universidade de Granada, Espanha) e “Imperator” (Maricastaña – Aula de Teatro Universitária de Ourense, Espanha). “Pandemias, Pandemonios, Cuarentena y Cuarentonas” (Grupo de Teatro del Club de Regatas “Lima”, Peru), “Basta de Miedo” (TUP – Teatro Universitario Puntarenense – Universidad de Costa Rica – Sede del Pacífico), “Vida y Obra de Dalomismo” (TUA Teatro Universitario de Acatlán – Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México) e “Paradjanov – A Celebração da Vida” (ASTA) são outros espetáculos para ver na Internet. Em preparação está já a edição comemorativa dos 25 anos deste ciclo, que decorrerá presencialmente de 22 de abril a 1 de maio, na Covilhã.