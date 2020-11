O Centro Cultural da Guarda comemora esta terça-feira o seu 58º aniversario como uma cerimónia restrita no auditório do Paço da Cultura, a partir das 18h30, devido às regras do estado de emergência.

Haverá intervenções do presidente da direção, Albino Bárbara, e do presidente da Assembleia-Geral, José Valbom, antes do corte do bolo evocativo da efeméride na presença de um representante de cada grupo do Centro Cultural.