Celorico da Beira: Jornadas Europeias do Património assinaladas online

A Câmara Municipal de Celorico da Beira vai concretizar atividades no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2020, que serão transmitidas online. Entre os dias 25 e 27 de setembro o Castelo e a Biblioteca Municipal serão palco de tertúlias, apresentações e reuniões inseridas no tema “Património e Educação”, que este ano é mote das jornadas que são anualmente promovidas pela Direção Geral do Património Cultural.

Esta sexta-feira, às 11 horas realizam-se as “Conversas para Memória Futura”, sob o mote “O que podemos aprender com os nossos arquivos locais?”, que antecedem a apresentação pública do Núcleo de Interpretação Comunitária de Memória e Património, às 15 horas. Para sábado, está programada a apresentação pública do projeto “Casas do Castelo – Núcleo de Interpretação Comunitária de Arqueologia”, às 15 horas. Domingo realiza-se o “Marca Livros: “Henrique, o Infante”, de João Paulo Oliveira e Costa”, às 11 horas, que será seguido da Reunião Introdutória à Proposta de Promoção da Rota do Infante, realizada no mesmo dia, também às 15 horas.

As atividades podem ser acompanhas em direto através do facebook do Município ou revistas no site da autarquia.

As Jornadas Europeias do Património, são realizadas anualmente por todo o país e em mais de 50 países da Europa, para «salvaguardar e valorizar o património, com atividades como, visitas guiadas e temáticas, espetáculos artísticos, exposições, palestras ou ateliers, etc.». No atual contexto de crise epidemiológica muitas das iniciativas serão transmitidas através dos meios digitais.