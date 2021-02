Candidaturas abertas para Prémio Abel Manta

As candidaturas ao Prémio Abel Manta de Pintura estão abertas até 30 de abril, anunciou o município de Gouveia.

Trata-se da nona edição de um concurso, de caráter bienal, destinado a artistas nacionais ou residentes em Portugal e cujo vencedor arrecada um prémio monetário de 5.000 euros. O galardão foi instituído pela autarquia em 2007, por ocasião do 25º aniversário da morte do pintor Abel Manta (1888-1982), e destina-se a promover artistas plásticos portugueses, proporcionando a apresentação pública dos seus trabalhos e «valorizando as artes plásticas como elemento chave da programação cultural do município», refere a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR. Os trabalhos concorrentes devem ser entregues entre 22 de março e 30 de abril no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, em Gouveia. O vencedor será anunciado a 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, e as obras premiadas e selecionadas pelo júri serão reveladas numa exposição coletiva a inaugurar a 6 de agosto. O regulamento pode ser consultado em www.cm-gouveia.pt.