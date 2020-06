Candidatura Guarda 2027 abriu sede no centro histórico

A candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027 inaugurou simbolicamente a sua sede esta quarta-feira. O espaço fica na Rua da Paz, junto ao Passo do Biu, no centro histórico, num edifício reabilitado de três pisos que já acolheu o gabinete do Polis Guarda, a extinta Agência para a Promoção da Guarda (APGUR) e foi sede provisória da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.

«Esta sede é um espaço de trabalho, mas será aberto ao público quando for possível», disse Pedro Gadanho, diretor executivo da candidatura, que inicia na quinta-feira, no Fundão, um périplo pelos 17 municípios parceiros deste projeto para «recolher ideias, propostas e expetativas».

Para Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara, a marca Guarda 2027 «está viva, pujante e quem está envolvido sabe qual é o caminho». O autarca revelou que vai apresentar um relatório intercalar da candidatura ao executivo na próxima reunião de Câmara.

Esta tarde, a Matos & Prata oficializou também o empréstimo de uma viatura 100 por cento elétrica à à candidatura.