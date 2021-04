A Câmara da Covilhã e a Altice inauguram uma cabine de leitura no centro da cidade esta quarta-feira.

O projeto assenta na reabilitação das antigas cabines telefónicas, que passam a ser uma minibiblioteca de rua cujo mote é “Levar, ler e devolver”. Haverá romances, policiais, livros de literatura infantil e juvenil, culinária ou biografias, entre outras obras, pertencentes à Biblioteca Municipal da Covilhã. O objetivo da iniciativa, que já existe na Mêda, é «estimular a cidadania ativa e participativa, através da promoção das literacias, do livro e do prazer da leitura», adiantam os promotores.