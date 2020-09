Guarda: BMEL retoma atividades este mês

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, retoma este mês as suas atividades regulares cumprindo as regras determinadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Até ao final de outubro estão programadas apresentações de livros com a presença dos seus autores, nomeadamente de Valter Hugo Mãe, João Tordo, Jerónimo Jarmelo e Carlos Galinho. Haverá também workshops, sessões de mediação da leitura, leituras encenadas, marionetes, teatro e as exposições “Serei Sempre o teu Abrigo”, com desenhos de Valter Hugo Mãe (patente de 10 de outubro a 10 de dezembro), e “Ponto a Ponto Enche a Ciência o Espaço”, organizada pelo Departamento de Biologia da Universidade do Minho (de 15 de outubro a 30 de dezembro). O ciclo de conferências internacionais “A Europa dos Escritores” será retomado a 25 de setembro, com o escritor francês Olivier Rolin, que virá falar sobre “Mémoire et création littéraire” e, a 16 de outubro, com o poeta e ensaísta português Fernando de Castro Branco, que abordará o tema “A Europa de Adolfo Casais Monteiro”.

No próximo dia 12 (16 horas) o autor local Jerónimo Jarmelo apresentará no anfiteatro ao ar livre a obra “Contos das Terras Altas”. Trata-se de um conjunto de «histórias pitorescas, de outros tempos, à volta de personagens típicas que habitaram na região do Jarmelo e do chamado “planalto raiano”». Pouco depois, no mesmo local, será apresentada a peça “Caminho”, com organização do TMG. Para 10 de outubro está agendado lançamento do conto ilustrado para os mais novos “Serei Sempre o teu Abrigo”, de Valter Hugo Mãe. Já a 17 de outubro será lançada a antologia de dez histórias multifacetadas “De conto a romance vol. II”, do autor local Carlos Galinho.

O jornal O INTERIOR estará em destaque no dia 24 com o lançamento do livro “O INTERIOR – 20 Anos, 20 Autores”, a propósito do 20º aniversário deste semanário. Seis dias depois será a vez do escritor João Tordo apresentar “A noite em que o verão acabou”, o seu último romance. Entretanto, a BMEL retoma este mês o serviço da sua biblioteca itinerante pelas aldeias do concelho.