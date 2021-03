Bibliotecas reabriram nas Beiras e Serra da Estrela

Todas as bibliotecas municipais das Beiras e Serra da Estrela já reabriram ao público, no âmbito da primeira fase do plano nacional de desconfinamento.

As estruturas que compõem a Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal funcionaram, durante o confinamento, através dos meios digitais, do serviço “take away” e da iniciativa Ligados “pela Leitura” «em resposta à crescente procura e pressão dos cidadãos, incluindo muitas pessoas que habitualmente não as frequentavam», refere a CIMBSE, que acrescenta que as regras de utilização destes espaços são «mais apertadas» para garantir a segurança e proteção de todos.