Bibliotecas da região aderem ao serviço “take away” de livros

O confinamento geral da população devido à situação pandémica levou ao fecho das bibliotecas da região, que estão a dinamizar serviços inéditos de “take away” de livros para permitir que os seus leitores continuem a ler.

Depois das instituições da Covilhã, Gouveia e Pinhel, também a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, criou o “BookAway” para manter o gosto pela leitura através de um serviço que permite receber ou entregar livros sem entrar nas suas instalações. Segundo a autarquia, a iniciativa permite aos detentores do cartão de leitor continuarem a requisitar ou a entregar livros do fundo documental da BMEL. Basta preencherem um formulário na página da Internet do município ou contactarem a biblioteca (através do telefone 271 210 760), optando pela entrega e recolha das obras requisitadas ao domicílio ou junto da entrada daquele equipamento municipal. Os livros disponíveis constam do catálogo da BMEL. O “BookAway” está, neste momento, circunscrita à área urbana da Guarda e decorre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12 horas e das 14h30 às 17 horas.

Em Almeida, a Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo, além de disponibilizar livros em regime “take away”, presta também este serviço recorrendo aos CTT, que irão entregar os livros pretendidos a casa dos leitores. Na iniciativa “Livros à solta” as obras requisitadas serão entregues, na hora pretendida, à porta da biblioteca ou, no caso do utilizador «não ter capacidade para se deslocar, serão enviados via CTT». O município adianta que o prazo de devolução é, excecionalmente, de um mês. Os interessados podem consultar o catálogo da biblioteca almeidense na Internet (http://koha-bma.ubi.pt) e contactar os serviços pelo telefone 271 571 700 ou pelo email geral.biblioteca@cm-almeida.pt.

O mesmo método é utilizado em Celorico da Beira, cuja biblioteca também aderiu ao serviço “take away” durante o confinamento. Este regime de empréstimo domiciliário funciona com marcação prévia e destina-se a «dar resposta às necessidades dos utilizadores da Biblioteca Municipal de Celorico da Beira, combater a solidão, fomentar a leitura e continuar a prestar um serviço público em tempo de crise sanitária», refere a autarquia em comunicado. Os interessados devem selecionar as obras pretendidas no catálogo da instituição ou da Rede Intermunicipal de Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela (RIBBSE) e telefonar para a biblioteca, enviar um email ou usar o messenger do Facebook da Biblioteca Municipal para fazer a reserva.

Posteriormente, no dia e hora definidos, deverá proceder ao seu levantamento nas instalações da biblioteca.

«Às terças e quintas-feiras, os utilizadores podem, mediante marcação prévia, levantar livros e outras publicações, cumprindo escrupulosamente todas as regras da Direção-Geral da Saúde», sublinha o município celoricense, que acrescenta que os livros ou materiais disponibilizados estarão devidamente higienizados e acondicionados. Os empréstimos poderão ir até «um limite máximo de três livros/publicações por um prazo alargado de um mês», informa a autarquia.