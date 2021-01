Biblioteca da Covilhã dá histórias e poesia ao telefone durante confinamento

Os técnicos da Biblioteca Municipal da Covilhã estão a contar histórias ou a ler poesia por telefone às crianças carenciadas do concelho durante a interrupção das aulas, anunciou a autarquia.

A iniciativa, que também envolve os serviços municipais da Educação e Ação Social, destina-se a fazer companhia aos mais novos, «evitando uma paragem total na aprendizagem», justificou a vereadora da Cultura. Regina Gouveia acrescentou que o projeto denominado “Ligados pela Leitura” começará com as crianças mais vulneráveis e cujo enquadramento familiar apresente mais fragilidades ao nível da capacidade de acompanhamento letivo, podendo ser alargado a mais situações, nomeadamente idosos isolados. Atualmente encerrada ao público devido ao agravamento da pandemia na região, a biblioteca covilhanense está a promover também a iniciativa “Livros à porta”, que consiste no empréstimo domiciliário de livros, cumprindo as regras de proteção da saúde individual e pública. Este serviço é exclusivo dos leitores já inscritos na biblioteca e funciona mediante marcação prévia e recolha à porta da instituição ou através de entrega em casa do munícipe. O pedido deve ser realizado através do telefone 275 330 660, email biblioteca@cm-covilha.pt ou mensagem privada pela página de Facebook da biblioteca. As obras literárias podem ser escolhidas através de pesquisa no catálogo: koha-bmc.biblos.pt/ e RIBBSE – Rede Intermunicipal de Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela (biblos.pt).