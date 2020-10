Beira Interior tem agora uma agenda cultural única

Pela primeira vez, a oferta cultural da Beira Interior está reunida numa agenda única, que foi apresentada esta quinta-feira na Praça Velha, na Guarda.

Editada pela candidatura da Guarda a Capital Europeia 2027, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), a publicação bilingue português e inglês vai divulgar a programação cultural dos próximos seis meses, até março de 2021, dos 17 municípios que integram a candidatura. A primeira edição terá uma tiragem de 30.000 exemplares e, além dos locais habituais, será distribuída esta semana com O INTERIOR e “Jornal do Fundão”, media partners. A agenda inclui ainda eventos desportivos e de animação, feiras setoriais, seminários, conferências e uma sugestão de locais emblemáticos a visitar numa vasta região que vai de Vila Nova de Foz Côa ao Fundão e de Aguiar da Beira a Almeida.

Na sessão o diretor executivo da Guarda 2027 sublinhou que o lançamento da agenda conjunta «foi uma oportunidade para gerar uma série de parcerias importantes para o desenrolar da candidatura» da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027. Pedro Gadanho explicou que «o primeiro propósito da agenda foi mostrar que já há muito que se faz aqui [na região] em termos de oferta cultural e estimular a que essa oferta cultural cresça a partir do momento em que as pessoas tenham acesso a informação» e possam usufruir dessa oferta «independentemente das fronteiras dos diferentes concelhos que estão envolvidos na candidatura». Outro objetivo é, no momento de entrega da candidatura à Comissão Europeia, anexar a nova agenda cultural de forma a poder «mostrar que já existe uma atividade cultural sustentada que permite concretizar em 2027 um programa ambicioso», acrescentou.

Carlos Chaves Monteiro, que também presidiu à sessão, destacou que a candidatura da Guarda é «inclusiva e abrangente» e que «pretende realçar totalmente aquilo que são as potencialidades que este território tem», em especial ao nível da cultura. A nova agenda é, para o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, é o documento que demonstra «que a cultura será o instrumento que está ao nosso alcance, que aproxima mais os territórios, as comunidades e esbate diferenças» entre os mesmos. Durante a apresentação foram também degustados vinhos da Beira Interior, que «já têm agora a chancela da Guarda 2027», disse ainda o edil.