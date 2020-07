Banda desenhada: Morreu autor da História da Guarda e de Pinhel em BD

José Garcês, autor da banda desenhada da história da Guarda e de Pinhel, entre outras localidades do país, faleceu na passada quarta-feira aos 91 anos.

O seu trabalho está associado sobretudo à criação de BD documental com figuras e acontecimentos da História de Portugal, com um traço realista e detalhado, feito integralmente à mão, com tinta-da-china e aguarela. José Garcês destacou-se também nas revistas portuguesas de BD “Mosquito”, “Camarada” e “Fagulha”, estas da Mocidade Portuguesa, organizações juvenis da ditadura. Colaborou também com ASA, pela qual fez manuais escolares. Foi também nesta editora que saíram vários volumes da obra “A História de Portugal em BD”, coassinada com António do Carmo Reis, possivelmente uma das mais conhecidas de José Garcês. Em 1991 o festival AmadoraBD distinguiu-o com o troféu de honra.