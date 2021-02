Banda da Covilhã dinamiza formações online

Com os ensais presenciais interrompidos, a Banda da Covilhã está a dinamizar cursos e formações online que têm atraído músicos de todo o país.

No último sábado foi a vez do saxofonista Bernardo Matias dirigir um ensaio dedicado àquele instrumento que mobilizou elementos de mais sete filarmónicas de norte e sul de Portugal. A iniciativa começou a 23 de janeiro com um curso básico de limpeza e manutenção de instrumentos de sopro de madeiras e metais, orientado pelo formador Hélder Silva, luthier profissional radicado na Chamusca. Segundo os promotores, a sessão juntou mais de cem músicos de todo o país e contou com a parceria da Banda Filarmónica de Pínzio (Pinhel).