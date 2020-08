Augusto Gil em destaque nos 80 anos do Museu da Guarda

O Museu da Guarda comemorou 80 anos de atividade no passado dia 30 de julho com a inauguração de uma exposição e uma palestra sobre o poeta Augusto Gil.

A mostra “150 anos com Augusto Gil” pretende celebrar os 150 anos do nascimento do poeta, uma vez que o museu é, há décadas, o fiel depositário do seu espólio. A exposição pretende constituir-se como «um momento de encontro entre o passado e o presente, uma oportunidade para evocar e (re)descobrir uma das mais ilustres figuras da cidade, que imortalizou o seu amor pela Guarda e pela sua região através de poemas que a memória coletiva não esquece», justifica o município.

Na ocasião foram declamados textos de Augusto Gil (por Inácio Correia, Alexandre Gonçalves e Tiago Lopes) e foi proferida uma palestra sobre “Augusto Gil, poeta, jornalista e republicano”, por Hélder Sequeira. Nessa manhã abriu também ao público a mostra “Terra d’Artes” com as obras criadas pelos artistas Pedro Figueiredo, Rui Miragaia, Pedro Amaral, Sofia Gralha, Sara Teixeira Sidney Serqueira e Sérgio Lemos no âmbito do ciclo de animação de verão “Isto (não) é um Festival”, promovido pela autarquia.