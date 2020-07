ASTA em projeto internacional de prevenção da violência de género

A ASTA – Teatro e Outras Artes vai participar num novo projeto internacional em que as artes serão utilizadas para prevenir a violência de género, um dos maiores flagelos da atualidade.

A companhia da Covilhã está em Sevilha (Espanha) para o arranque do “Deep Acts – Developing Emotional Education Pathways and Art Centered Therapy Services Against Gender Violence”, designação deste trabalho de investigação e pesquisa. O objetivo é a prevenção da violência de género através da criação de metodologias de intervenção e disseminação de ferramentas baseadas na educação emocional e arteterapia. O projeto é financiado pelo Programa Direitos Europeus, Igualdade e Cidadania e tem a duração de dois anos, estando previstas diversas ações em Sevilha (Espanha), Bolonha e Turim (Itália) e na Covilhã (Portugal). A nível artístico será criada uma peça de teatro, um vídeo documental e uma exposição.