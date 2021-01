O café-concerto do TMG tem patente até ao dia 30 a exposição de fotografia “O Tempo das Mulheres”, de Alfredo Cunha. A mostra, que comemora os 50 anos de carreira do fotojornalista natural de Celorico da Beira e considerado «um dos mais reconhecidos fotógrafos portugueses», resulta da seleção de imagens que compõem o livro homónimo com textos de Maria Antónia Palla. A atividade é organizada pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e tem entrada gratuita.