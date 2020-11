António Fontinhas mostra “Reticências” no Fundão

António Fontinhas expõe o seu novo projeto intitulado “Reticências” no Espaço Biblios, no Fundão, entre sexta-feira [6 de novembro] e 3 de janeiro de 2021.

A mostra pretende criar uma reflexão sobre «o impacto da pandemia nas relações e vivências do quotidiano, propondo uma intervenção pictórica em circuito pelo centro histórico do Fundão». As “reticências” estarão espalhadas pelas mais diversas superfícies como vidros, escadas e portas. Este trabalho contou com a participação do Projeto MATRIZ e do Agrupamento de Escolas do Fundão. “Reticências” é a segunda exposição do covilhanense António Fontinhas no âmbito do projeto “Mapas – Inclassificáveis”, dinamizado pela Luzlinar/ Projeto Pontes.