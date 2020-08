80 filmes a concurso no 26º CineEco

Já é conhecida a seleção oficial da 26ª edição do CineEco – Festival de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que vai decorrer em Seia de 10 a 17 de outubro.

O núcleo de programadores escolheu 80 filmes e documentários, oriundos de mais de 26 países, para as diversas secções. Na competição internacional de longas metragens participam onze produções e na categoria reservada às curtas-metragens competem 34 obras. Na secção dedicada às séries e reportagens televisivas estão inscritos nove trabalhos, enquanto a competição de longas metragens em língua portuguesa contará apenas com quatro documentários. Já as curtas em língua portuguesa a concurso são 12 e a secção “Panorama Regional” tem inscritos oito documentários. O vencedor do grande prémio Ambiente receberá 2.000 euros. O CineEco é o único festival de cinema em Portugal dedicado à temática ambiental e realiza-se em Seia, de forma ininterrupta, desde 1995 por iniciativa da autarquia local. Além das secções competitivas, a iniciativa inclui atividades paralelas como conferências, concertos, workshops, exposições e ciclos de cinema.