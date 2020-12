15 anos do TMG em livro

Foi apresentado na quinta-feira o livro comemorativo dos 15 anos do Teatro Municipal da Guarda (TMG).

A publicação documenta e relata o trabalho realizado nesta primeira década e meia de atividade recorrendo a fotografias de arquivo e informações úteis sobre as várias vertentes da atividade cultural do TMG. Há também vários testemunhos de personalidades sobre o impacto e a importância do complexo criado pelo arquiteto Carlos Veloso e inaugurado a 25 de abril de 2005. Desde então, mais de 1.500 espetáculos com cerca de 3.000 artistas de 54 países atuaram nos palcos do Teatro Municipal da Guarda. A edição deste livro integrou as comemorações do 15º aniversário do TMG, a decorrer desde abril, mas a sua apresentação foi adiada devido à pandemia da Covid-19. A sessão decorreu no café-concerto e incluiu um concerto do músico da Guarda, Armando Almeida. Já o livro foi apresentado por Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara da Guarda, e pelo programador e coordenador do TMG, Victor Afonso.