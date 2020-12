«Em 2021, com ou sem pandemia, a AAUBI tem de se aproximar dos estudantes»

P – Foi reeleito para um segundo mandato como presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI). Porque surgiu esta nova candidatura?

R – Em primeiro lugar, porque, num ano normal, um ano já é pouco tempo para desenvolvermos projetos contínuos e para projetos de grande magnitude num organismo como a Associação Académica. E depois, tendo em conta o ano atípico que foi 2020, foram muitos projetos e muitas atividades adiadas para 2021 e que nós queremos fazer. E também tendo em conta que apesar das dificuldades que vivemos achamos, e penso que os estudantes também assim o acharam, que fizemos um bom trabalho e que queremos de alguma forma limar algumas arestas e fazer essas atividades e projetos que ficaram adiados em 2020.

P – Venceu as eleições em todas as faculdades da UBI, o que significa para si?

R – Acima de tudo é uma responsabilidade extra que os estudantes nos deram a nós e ao nosso projeto. E é, de facto, também com alguma satisfação e felicidade que vemos isso reconhecido, ainda por cima em todas as faculdades da nossa academia.

P – Quanto à restante equipa que o acompanhará no novo mandato, quais foram os critérios de seleção dos seus elementos?

R – A equipa é composta por pessoas experientes, ou seja, pessoas que já estiveram neste último mandato na Associação Académica. São pessoas que vieram e tiveram uma participação ativa nos seus núcleos de estudantes e culturais também da Associação Académica. São também elementos com vontade de fazer algo diferente pela academia e para o associativismo.

P – Por ter sido um ano tão atípico e por terem existido atividades planeadas que não foram concretizadas, tal como referiu, consegue destacar algumas em que pretenda manter o foco neste mandato?

R – Rapidamente, direi os eventos nacionais, nomeadamente o Encontro Nacional de direções associativas e as fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários. Tínhamos também algumas reestruturações que queríamos fazer, nomeadamente na Semana Académica e na Receção ao Caloiro, que não pudemos fazer e que naturalmente realizaremos em 2021 e, se a pandemia deixar, serão feitas com novas ideias e novas formas de estar.

P – Para além daquilo a que já se tinha proposto no mandato anterior, o que prevê fazer de novo, de diferente, neste segundo?

R – Há uma coisa que estas eleições trouxeram ao de cima, e que esta pandemia também tem trazido, que é a questão das relações humanas e da proximidade da Associação Académica e dos seus núcleos de estudantes que têm de ter diretamente com os estudantes. Por isso, 2021 vai ser um ano em que, com ou sem pandemia, a Associação Académica tem de se aproximar dos seus estudantes e tem de se aproximar unindo os seus núcleos de estudantes com as ferramentas necessárias. 2021 será o ano em que a associação académica irá fazer uma revisão estatuária e criar regulamentos eleitorais, tanto para a Associação, como para os seus núcleos de estudantes, e espero que no próximo ato eleitoral a AAUBI já possa fazer as eleições para os seus órgãos sociais de forma eletrónica. Ou seja, que qualquer estudante possa votar a partir de casa, ao entrar no seu balcão virtual via “Minha UBI”, à semelhança do que já acontece noutras universidades. Isso permitirá combater aquilo que tem sido a abstenção nestes atos eleitorais.

P – Não é difícil conciliar a vida do associativismo com a vida estudantil?

R – Claro que é difícil conciliar, tendo em conta a estrutura e a dimensão que a Associação Académica já tem neste momento. Mas é um esforço extra que me dá gosto ter e naturalmente há momentos mais desgastantes do que outros. Tudo se vai fazendo pelo melhor.

Perfil de Ricardo Nora

Presidente reeleito da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI)

Idade: 24 anos

Profissão: estudante do mestrado de Engenharia e Gestão Industrial

Naturalidade: Anadia

Currículo: Licenciatura em Gestão pela UBI; Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial; Presidente do núcleo de estudantes de Gestão em 2016 e 2017; Tesoureiro da direção da AAUBI em 2018; Presidente da AAUBI em 2019.

Filme Favorito: “The Prestige”, de Christopher Nolan

Livro Favorito: “Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago

Hobbies: Ler um livro, ver séries e jogar ténis