«A nossa vacina atua numa pessoa doente, como noutra pessoa que não esteja»

P – Recebeu financiamento da FCT para desenvolver uma nanovacina para a Covid-19. Em que é que consiste exatamente? O que é uma nanovacina?

R – Basicamente o contexto de nanovacina, comparando com o contexto de uma vacina normal, significa que esta é à escala nanométrica. O contexto é o mesmo, é uma vacina normal. Tem a ver com o seu “tamanho”, digamos.

P – Não há então nenhuma diferença face a uma vacina “convencional”?

R – Entrando mais nessa questão da diferença… A nossa vacina, que vamos desenvolver, tem muitas diferenças relativamente a uma vacina “convencional”. Por exemplo, uma vacina convencional só tem uma vertente preventiva, enquanto que a nossa vai ter tanto uma vertente preventiva, como uma vertente terapêutica. Essa é, realmente, uma das grandes vantagens.

P – Isso quer dizer que a vossa vacina vai poder ser utilizada em alguém que efetivamente já tem sintomas da doença?

R – Exatamente. Ou seja vai poder ser administrada tanto numa pessoa que já tenha uma infeção estabelecida – vai localizar as células que estejam infetadas e atuar nesse sentido – e também vai ativar a via tradicional, mais preventiva que, caso ocorra uma infeção futura, irá ser mais rápida a nossa resposta imunitária. Essa já é a parte que corresponde às vacinas convencionais. Portanto, tanto atua numa pessoa que já esteja doente, como numa pessoa que não esteja doente.

P – Essa eficácia numa vertente terapêutica… significa que uma pessoa que tenha sintomas graves – eventualmente esteja internada nos Cuidados Intensivos – pode-lhe ser administrada esta vacina?

R – Sim, sim, à partida sim. A parte terapêutica vai no sentido de destruir as células afetadas e, à partida é pressuposto que a pessoa melhore, sim.

P – E em relação a efeitos secundários?

R – É assim: as vacinas têm sempre certos efeitos secundários associados. É claro que nós quando desenvolvemos uma vacina queremos que isso não aconteça, não é! Os efeitos secundários mais comuns – numa vacina – são a febre e alguma inflamação local, em termos de injeção. O nosso tipo de vacina consegue combater estes dois efeitos secundários porque não vai ser injetada “intramuscularmente”, como costuma ser. E também como a nossa vacina não é constituída pelo próprio vírus – como algumas são –, ou por constituintes do próprio vírus, mas tem apenas a sua frequência genética, torna-se mais segura nesse sentido.

P – Relativamente a essa questão do modo de aplicação, que sabemos que é em pó…

R – Exatamente.

P – Pode clarificar como será mesmo administrada?

R – Sim. Normalmente, a grande parte das vacinas são líquidas, não é? O que nós propomos fazer é converter a vacina líquida numa formulação por pó seco, como me estava a dizer. Depois ela será administrada via intranasal. Nós escolhemos este modo de administração, digamos, porque a via intranasal é a via primária de entrada do vírus então faria sentido, realmente, escolher esta via.

P – Neste momento qual então a etapa em que se encontra o projeto?

R – Como lhe disse, nós não usamos partes do vírus, usamos uma pequena sequência genética do vírus, nomeadamente duas proteínas de que se fala muito nas notícias, que é a proteína S e a proteína N. Então, neste sentido, nós temos um vetor de “entrega”, digamos assim, para entregar estas sequências que nós queremos. Estas sequências não podem ser entregues “sem nada”, é preciso encapsulá-las num sistema. O que já temos avançado é estes “sistemas de entrega” para as células do sistema imunitário. Ou seja: temos o vetor do DNA, encapsulamos num sistema de “entrega”. A sua superfície vai ser um composto que é facilmente reconhecido pelas células do sistema imunitário. É sempre difícil de explicar estas coisas [risos].

P – Basicamente – e vou falar em termos leigos – já têm o elemento sequenciado, é isso?

R – Essa parte não… Eu vou contextualizar: um outro projeto que estamos a realizar é uma vacina terapêutica e preventiva, só que era inicialmente para o cancro do colo do útero. Ou seja, a única coisa que varia – desta vacina que iremos desenvolver agora para a que já temos – vai ser a sequência genética que temos lá dentro. É só isso que vai modificar-se, então já temos todo o processo feito: sabemos trabalhar com este vetor, obter este vetor de entrega, encapsular este vetor… Essas partes iniciais estão mais ou menos otimizadas para entrega celular. Será uma questão de fazermos, depois, a construção do vetor com as sequências para localizar a Covid.

P – No fundo já têm o meio, falta o conteúdo?

R – Exatamente! Sim, é uma questão depois de termos que voltar para trás, mas estes processos já estão otimizados.

Sofia Craveiro

Perfil de Dalinda Eusébio

Bolseira/Doutoranda de Biomedicina na Universidade da Beira Interior

Idade: 25 anos

Naturalidade: Pombal (Leiria)

Currículo: Licenciatura em Bitecnologia, Mestrado em Ciências Biomédicas, ambos na UBI

Hobbies: Desporto e cinema

Livro preferido: O Rei Leão (1994)

Filme preferido: O Código Da Vinci – Dan Brown