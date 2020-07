O Estrela Geopark para lá da chancela UNESCO

Com a candidatura da Serra da Estrela a Geopark Mundial da UNESCO, a palavra Geopark passou a ser-nos mais familiar. Mas será que o leitor sabe porque é tão importante a existência de um Geopark na Estrela? O se que faz, afinal, num Geopark?

Em primeiro lugar, importa realçar que cada Geopark Mundial da UNESCO é único. É como um livro de pedra que conta um ou vários capítulos da história da Terra, e apesar da história geológica do Estrela Geopark começar há milhões de anos, são as marcas deixadas por antigos glaciares que mais identificam a paisagem atual da Serra da Estrela. São exatamente estas marcas, e toda a história natural gravada nas rochas, que o Estrela Geopark pretende utilizar na sua estratégia de desenvolvimento sustentável.

Como? Através da criação de várias atividades e projetos com vista à divulgação e valorização do património da Estrela, tais como a colocação de painéis interpretativos nos geossítios; a implementação de programas educativos, nos quais alunos e professores são acompanhados aos vários geossítios, onde é explicado como estes se formaram, para que eles possam verdadeiramente conhecer e, consequentemente, proteger e valorizar o extraordinário património da Serra da Estrela; e a dinamização do Centro Interpretação da Torre do Estrela Geopark, onde também se realizam visitas guiadas e interpretadas, podendo ser visitado por turistas, grupos escolares ou mesmo pela população local. Como ainda há muito para conhecer, foi criada a Rede de Ciência e Educação para a Sustentabilidade do Estrela Geopark, com o propósito de incentivar investigadores para vir estudar a Serra da Estrela, contribuindo para a promoção da Ciência e do Conhecimento.

Também na área do turismo estão a ser desenvolvidas várias iniciativas, tais como a criação de percursos interpretativos e da grande rota (pedestre e ciclável) do Estrela Geopark, assim como a implementação do Cartão Sustentabilidade, com o objetivo de promover a oferta turística do território e de contribuir para projetos na área da sustentabilidade. O Estrela Geopark tem procurado apostar num turismo de eventos, que podem promover os produtos locais e as tradições da Estrela e contribuir para a economia local, tais como a dinamização do festival ObservaEstrela, atividades de birdwatching, os mercadinhos de montanha, entre muitas outras atividades.

Como podem constatar, existe já um conjunto diversificado de iniciativas que o Estrela Geopark tem vindo a desenvolver, mas há ainda muito para fazer. A marca UNESCO dá-nos visibilidade, reconhecimento, notoriedade e muita responsabilidade!

