2020, o ano do Estrela Geopark Mundial da UNESCO

A distinção da Estrela como Geopark Mundial da UNESCO, formalizada em julho deste ano, traduz-se numa estratégia de desenvolvimento sustentável intemporal, que reforça a responsabilidade do território na salvaguarda e valorização do seu património. Torna-se necessário que se mantenha uma aposta clara nos princípios que orientam este Geopark, promovendo um maior conhecimento dos recursos deste território e com isso a projeção nacional e internacional que permita a criação de riqueza para as populações. Este é um projeto intergeracional que só agora está a começar e que exige o envolvimento e compromisso de todos para que o feito internacional conseguido com esta classificação não se perca ou se torne inconsequente. Neste sentido, a Associação Geopark Estrela tem dinamizado iniciativas na área da educação, da ciência, da interpretação turística e na comunicação que têm dado destaque internacional à, já por si importante, Serra da Estrela. Muitas das iniciativas e projetos desenvolvidos estão agora a ser reconhecidos nos diferentes domínios.

Durante o processo de candidatura da Estrela a Geopark Mundial da UNESCO, a Associação Geopark Estrela tem tido, desde 2016, um papel ativo na promoção de projetos e candidaturas a financiamentos (públicos e privados), de forma a promover este território, em algumas das áreas de maior relevância (Geologia, Ambiente, Ciência, Educação, Turismo, Comunicação e Desenvolvimento Sustentável). Neste contexto, a atribuição do Prémio Geoconservação 2020, pelo grupo português da ProGEO (Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico), é o reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido pelos municípios que integram a candidatura e da Associação Geopark Estrela, em prol da valorização científica, educativa e turística do seu património geológico.

No decorrer do ano que agora termina, é aprovado o projeto “EstrelaEduca: recursos educativos para a valorização do Património Natural do Estrela Geopark” financiado pelo ENEA 2020: Valorizar o Território – Proteger a vida terrestre, do Fundo Ambiental e a “Grande Rota do Estrela Geopark” com financiamento do programa Valorizar: Linha de apoio à valorização turística do interior do Turismo de Portugal, que irá implementar um conjunto de percursos pedestres e cicláveis que totalizam quase 800 km. Para além destes, foram ainda aprovados os projetos “Memórias e Tradições do Estrela UGGp”, com financiamento da EDP, o Highlands.3, com financiamento direto da União Europeia, através do programa RISE e o EEA Grants 2020, cujo projeto permitirá estabelecer intercâmbio com Geoparks Mundiais da UNESCO da Noruega e Islândia. Para 2021 muitos outros projetos e candidaturas estão já a ser preparadas, mostrando que o Estrela Geopark é muito mais do que a sua classificação, traduzindo, de facto, um novo paradigma de desenvolvimento territorial.

Em suma, este ano fica marcado pela integração da Estrela na Rede Mundial de Geoparks da UNESCO, mas também pelo reconhecimento do trabalho realizado nos últimos anos, cujos projetos aprovados nos últimos 6 meses permitirão o fomento das estratégias definidas por este Geopark. Para fechar o ano, a nomeação para o Prémio Nacional de Turismo, na categoria Sustentabilidade, cujo vencedor será conhecido a 16 de dezembro, é o reconhecimento deste trabalho contínuo e geracional, mostrando que este Geopark Mundial da UNESCO constitui uma enorme oportunidade para este Território, assim o saibamos aproveitar!